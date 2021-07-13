РИАМО - 13 июл. Врач травматолог-ортопед Химкинской областной больницы Марк Иванов посоветовал тем, кто занимается бегом, внимательно относиться ко всем проблемам, которые могут возникать в голени во время тренировок, сообщает aif.ru.

«Голень — это достаточно слабая часть ноги, являющаяся условно передаточным звеном между стопой и всем телом. В самом начале спортивной деятельности многие бегуны сталкиваются с появлением боли в икроножной мышце после тренировок. Эта боль уходит только после того, как мышцы адаптируются к нагрузкам и будут их выдерживать», — отметил врач.

Он напомнил, что голень страдает при перегрузке стопы. Особое место среди многих проблем с этой частью тела — боль в большеберцовой кости.

«К большеберцовой кости крепятся две мышцы: передняя и задняя большеберцовые. Они отвечают в том числе за удержание свода стопы. Естественно, что очень большая поперечная нагрузка может привести к перегрузке этих мышц и вызвать боли в надкостнице (небольшой пленочной оболочке кости, через которую крепятся фасции, сухожилия и, в конечном счете, мышцы)», — добавил специалист.

Также люди, занимающиеся бегом, могут столкнуться с тем, что в процессе нога подворачивается на неровной поверхности, это может повлечь за собой надрывы частей или полные разрывы связок голени и голеностопного сустава.

Такие травмы характеризуются локальной болью, появлением через некоторое время отека, ограничением движения сустава и снижением осевой нагрузки. Без специалиста поставить диагноз невозможно.

При такой травме нужно сразу приложить к месту травмы холод, иммобилизировать конечность с помощью эластичного бинта либо шины и обратиться к врачу для определения дальнейшей тактики лечения.