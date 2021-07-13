РИАМО - 13 июл. Лето 2021 года может стать самым жарким за всю историю метеорологических наблюдений в России, но говорить об этом пока рано, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«В принципе возможно, конечно (что лето станет самым жарким в истории России - ред.)», - сказал Вильфанд.
Он отметил, что говорить об этом пока рано.
«Вторая половина июля и август в среднем на территории нашей страны будут жарким», - заключил Вильфанд.
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