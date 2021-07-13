РИАМО - 13 июл. Следователи намерены ходатайствовать перед судом о заключении под стражу обвиняемого в попытке изнасилования девушки в столице. Об этом РИАМО сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Вечером 11 июля возле озера Бездонное в «Серебряном бору» обвиняемый, угрожая и применяя силу, попытался изнасиловать незнакомую девушку. Совершить преступление ему помешало активное сопротивление потерпевшей.

Обстоятельства преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 131 УК РФ (покушение на изнасилование), устанавливает Хорошевский межрайонный следственный отдел СУ по Северо-Западному административному округу ГСУ СК РФ по Москве.

Мужчину задержали в кратчайший срок, он полностью признал свою вину. В настоящее время проводятся следственные действия по сбору и закреплению доказательств, назначены судебные экспертизы.