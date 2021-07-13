РИАМО - 13 июл. Центральный банк России назвал официальные курсы валют на 14 июля, курсы евро и доллара продемонстрировали небольшое снижение, сообщает Федеральное агентство новостей.

Курс доллара США снизился на 0,5747 рубля. Его стоимость будет равна 74,0589 рублю.

Курс евро снизился - на 0,8230 рубля. Стоимость евро опустится до 87,7820 рубля.

Эксперты не советуют инвестировать в доллар, по крайней мере в краткосрочной перспективе.

Ранее эксперты говорили об укреплении рубля к концу лета и остановке падения курса российской валюты.