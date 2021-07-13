РИАМО - 13 июл. Главная столичная метеостанция, расположенная на ВДНХ, в 13 часов зафиксировала в городе 32-градусную жару, что близко к рекорду 85-летней давности, следует из данных на сайте Гидрометцентра России.

Суточный рекорд жары для 13 июля пока принадлежит 1936 году, когда в Москве было +32,4 градуса.

Сейчас в столице почти безветренно - средняя скорость северо-западного ветра составляет 1 м/с. Относительная влажность воздуха - 29,7%.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что во вторник воздух в Москве может раскалиться до +33...35 градусов.

Из-за аномальной жары в столичном регионе объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.

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