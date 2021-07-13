РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 июл. Проектная документация и результаты инженерных изысканий ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» на выполнение проектных работ на строительство детского сада в Подольске получили положительное заключение, сообщается на сайте комитета по строительству и архитектуре администрации округа.

Новое образовательное учреждение, рассчитанное на 8 групп детей разного возраста, разместится в микрорайоне Климовск на улице Ленина, 12Б.

Проектом предусмотрены пищевой и медицинский блоки, залы для физкультуры, музыкальных и развивающих занятий, игровые комнаты, спальни для детей, кабинеты логопеда и психолога. Кроме того, на территории образовательного учреждения будут размещены площадки для игр и прогулок, а также спортивная зона. Будут высажены деревья и кустарники, установлено уличное освещение и ограждение.

Новый детский сад на 190 мест будет построен в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Начало строительства предусмотрено в 2022 году. Продолжительность строительных работ – 10 месяцев. Начало функционирования объекта – 2023 год.