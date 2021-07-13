РИАМО - 13 июл. Бригады РЖД приступили к ремонту контактной сети на станциях Подольск и Красный строитель, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Ранее сообщалось, что составы проезжают участок от Москворечья до Подольска без остановок.

В настоящее время Центральная пригородная пассажирская компания отменила часть рейсов на Курском направлении Московской железной дороги и на МЦД-2. Неполадки на инфраструктуре РЖД привели к задержке поездов на всем диаметре.

Пассажирам рекомендуют внимательно слушать объявления на станциях, сверяться с расписанием и заранее планировать маршрут.