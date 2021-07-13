РИАМО - 13 июл. Жара не является препятствием для вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

В столице установилась аномальная жара. Объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.

«Вакцинировавшийся человек должен следовать тем же правилам, что и все люди в такую жару. <...> Если вы еще не вакцинировались, не нужно ждать, пока будет прохладнее», - сказал Тяжельников.

Он отметил, что все сейчас должны использовать средства индивидуальной защиты, избегать прямых солнечных людей, воздействия ледяного воздуха из кондиционеров.

«В первую очередь в такую жару страдают люди, имеющие сосудистые заболевания. Особенно острожными нужно быть людям с хроническими заболеваниями. Они находятся в особой зоне риска. Нужно соблюдать правила - находиться как можно больше времени в тени, в прохладных помещениях», - добавил Тяжельников.

Он отметил, что нужно много пить нехолодную воду, следить за питанием, при этом избегать алкогольных напитков.

«Вспоминая опыт 2010 года, мы отмечали увеличение смертности в эти периоды», - заключил Тяжельников.

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Текстовая трансляция

13 ИЮЛЯ

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- За сутки в России зарегистрировали 24 702 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 550 больных. В Москве - 4 991.

- Первые пункты вакцинации для иностранных таксистов и курьеров открыли в Подмосковье. Прививка будет проводиться однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт».

- 11% россиян без прививки от Covid‑19 столкнулись с отказами в приеме на работу. В опросе участвовали 1,6 тыс. россиян старше 18 лет из 394 городов во всех округах России.

- Московские больницы оборудовали стационары интенсивного наблюдения для больных Covid‑19. Такие меры помогут врачам выявить развитие осложнений и возможное ухудшение состояния на ранних стадиях.