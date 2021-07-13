РИАМО - 13 июл. При применении препаратов от коронавируса было выявлено минимальное количество нежелательных побочных эффектов, сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

«Количество нежелательных реакций (от применения препаратов от коронавируса – ред.) на сегодняшний день регистрируется минимально», - сказала Самойлова на Всероссийском форуме «Здоровье нации – основа процветания России». ​

Ранее главный специалист Минздрава РФ по инфекционным заболеваниям, замдиректора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Владимир Чуланов сообщил, что Минздрав России готовит 12-ю версию рекомендаций по лечению Covid-19. Больничные препараты начнут назначать в поликлиниках.

За сутки в России выявили 24 702 случая коронавируса. С начала пандемии выявили 5 833 175 случаев Covid-19.

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Текстовая трансляция

13 ИЮЛЯ

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- За сутки в России зарегистрировали 24 702 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 550 больных. В Москве - 4 991.

- Первые пункты вакцинации для иностранных таксистов и курьеров открыли в Подмосковье. Прививка будет проводиться однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт».

- 11% россиян без прививки от Covid‑19 столкнулись с отказами в приеме на работу. В опросе участвовали 1,6 тыс. россиян старше 18 лет из 394 городов во всех округах России.

- Московские больницы оборудовали стационары интенсивного наблюдения для больных Covid‑19. Такие меры помогут врачам выявить развитие осложнений и возможное ухудшение состояния на ранних стадиях.