РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 июл. За минувшие сутки в Люберцах выявили 92 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии в округе зафиксировали 16 137 инфицированных. Об этом сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

В Котельниках за сутки выявили 15 новых случаев коронавируса, всего в округе зарегистрировано 2 505 зараженных Covid-19. В Дзержинском за сутки 2 новых инфицированных, всего с начала пандемии там вирус выявили у 2 913 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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Текстовая трансляция

13 ИЮЛЯ

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- За сутки в России зарегистрировали 24 702 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 550 больных. В Москве - 4 991.

- Первые пункты вакцинации для иностранных таксистов и курьеров открыли в Подмосковье. Прививка будет проводиться однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт».

- 11% россиян без прививки от Covid‑19 столкнулись с отказами в приеме на работу. В опросе участвовали 1,6 тыс. россиян старше 18 лет из 394 городов во всех округах России.

- Московские больницы оборудовали стационары интенсивного наблюдения для больных Covid‑19. Такие меры помогут врачам выявить развитие осложнений и возможное ухудшение состояния на ранних стадиях.