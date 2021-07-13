РИАМО - 13 июл. Вакцинация от коронавируса должна стать обязательной на государственном уровне. Работодателей уже призвали усилить организацию вакцинации от Covid-19, сообщил глава федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.

«В принципе мы считаем, что на государственном уровне должно быть принято решение об обязательной вакцинации всего населения страны. Только так мы сможем эту агрессию победить», - сказал Шмаков на Всероссийском форуме «Здоровье нации – основа процветания России».

Он добавил, что ранее ФНРП обратилась к работодателям для того, чтобы те усилили организацию вакцинации от коронавируса. ​

Ранее в Московском регионе ввели обязательную вакцинацию от коронавируса 60% сотрудников контактных отраслей.

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Текстовая трансляция

13 ИЮЛЯ

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- За сутки в России зарегистрировали 24 702 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 550 больных. В Москве - 4 991.

- Первые пункты вакцинации для иностранных таксистов и курьеров открыли в Подмосковье. Прививка будет проводиться однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт».

- 11% россиян без прививки от Covid‑19 столкнулись с отказами в приеме на работу. В опросе участвовали 1,6 тыс. россиян старше 18 лет из 394 городов во всех округах России.

- Московские больницы оборудовали стационары интенсивного наблюдения для больных Covid‑19. Такие меры помогут врачам выявить развитие осложнений и возможное ухудшение состояния на ранних стадиях.