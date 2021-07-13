РИАМО - 13 июл. Вакцинация от коронавируса должна стать обязательной на государственном уровне. Работодателей уже призвали усилить организацию вакцинации от Covid-19, сообщил глава федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.
Он добавил, что ранее ФНРП обратилась к работодателям для того, чтобы те усилили организацию вакцинации от коронавируса.
Ранее в Московском регионе ввели обязательную вакцинацию от коронавируса 60% сотрудников контактных отраслей.
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Текстовая трансляция
13 ИЮЛЯ
- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:
- За сутки в России зарегистрировали 24 702 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 550 больных. В Москве - 4 991.
- Первые пункты вакцинации для иностранных таксистов и курьеров открыли в Подмосковье. Прививка будет проводиться однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт».
- 11% россиян без прививки от Covid‑19 столкнулись с отказами в приеме на работу. В опросе участвовали 1,6 тыс. россиян старше 18 лет из 394 городов во всех округах России.
- Московские больницы оборудовали стационары интенсивного наблюдения для больных Covid‑19. Такие меры помогут врачам выявить развитие осложнений и возможное ухудшение состояния на ранних стадиях.
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