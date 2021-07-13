РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 июл. Житель одного из государств ближнего зарубежья украл рюкзак с личными вещами у мужчины в Балашихе, злоумышленника задержали, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по обслуживанию микрорайона Заря МУ МВД России «Балашихинское» поступило заявление от 37-летнего местного жителя. Он сообщил, что около озера Чудное неизвестный похитил его рюкзак, в котором находились ключи от автомобиля, два мобильных телефона и денежные средства. Сумма ущерба составила более 20 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлен и задержан 35-летний житель ближнего зарубежья. Похищенный рюкзак был изъят и возвращен владельцу.

По данному факту следователем Следственного управления МУ МВД возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.