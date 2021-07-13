РИАМО - 13 июл. Деятельность подмосковных музеев начали проверять с помощью мобильных приложений, сообщает пресс-служба министерства культуры региона.

Специальную систему проведения плановых и внеплановых проверок, а также программы для дистанционного контроля разработали специалисты министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

Новые мобильные приложения помогают оперативно реагировать на возможность утраты музейных предметов, которые включены в Музейный фонд РФ.

Система работает во всех музеях региона с 2021 года. С их помощью уже провели плановые проверки фонда в краеведческом музее города Железнодорожный и Орехово-Зуевском городском историко-краеведческом музее.

Внедрение новшеств поможет повысить точность учета и сократить время проведения проверок. А также приложения позволят устранить нарушения без выезда контролирующих органов на место.