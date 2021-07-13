РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 июл. Новую школу на Бородинском бульваре подмосковного Подольска снабдят оборудованием на 80% до конца июля, сообщается на сайте комитета по строительству и архитектуре администрации округа.

Общеобразовательную школу на 1 100 мест на Бородинском бульваре, 9 начали оснащать оборудованием. В настоящее время в школу доставили мягкие стулья, стулья для сидения на металлическом каркасе, мебель для пищеблока (холодильное, посудомоечное, тепловое оборудование), поддоны из нержавеющей стали, стеллажи, а также медицинский инвентарь. Поставки ведутся плотным графиком. К концу июля планируется снабдить школу оборудованием на 80%.

В ходе совещания председатель комитета по строительству и архитектуре администрации округа Сергей Цаплинский распорядился усилить контроль над процедурами по оснащению и завершению строительства образовательных школ в срок. Строительство данной школы вошло в завершающую стадию. Готовность объекта составляет 87%.