РИАМО - 13 июл. В настоящее время в России привились от коронавируса свыше 28,6 млн человек, но темпы вакцинации в субъектах страны разные, сообщила заместитель руководителя Роспотребнадзора Елена Ежлова.

«Сейчас привиты более 28,6 млн человек, но темпы в регионах разные, у нас есть и аутсайдеры, есть и лидеры», - сказала Ежлова на Всероссийском форуме «Здоровье нации – основа процветании России».​

Ранее специалисты Роспотребнадзора подтвердили вероятность заражения сразу двумя разными штаммами коронавирусной инфекции.

Для того, чтобы обезопасить себя от инфекции, врачи рекомендуют ставить прививки от коронавируса. Вакцинация также поможет победить пандемию.

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Текстовая трансляция

13 ИЮЛЯ

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- За сутки в России зарегистрировали 24 702 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 550 больных. В Москве - 4 991.

- Первые пункты вакцинации для иностранных таксистов и курьеров открыли в Подмосковье. Прививка будет проводиться однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт».

- 11% россиян без прививки от Covid‑19 столкнулись с отказами в приеме на работу. В опросе участвовали 1,6 тыс. россиян старше 18 лет из 394 городов во всех округах России.

- Московские больницы оборудовали стационары интенсивного наблюдения для больных Covid‑19. Такие меры помогут врачам выявить развитие осложнений и возможное ухудшение состояния на ранних стадиях.