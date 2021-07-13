РИАМО - 13 июл. На сегодняшний день по программе «Социальная газификация» в Подмосковье получили газ 260 жителей. До конца 2021 года по программе газифицируют 1112 населенных пунктов, сообщил во вторник генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

«Уже 260 жителей Подмосковья реально получили газ и тепло в свои дома. Эта цифра постоянно растет», - сказал Баранов.

По его словам, до конца 2021 года по программе будут газифицированы 1112 населенных пунктов Подмосковья.

Программа социальной газификации была инициирована президентом РФ Владимиром Путиным. В рамках программы подводка газа до границ домохозяйств в населенных пунктах производится для жителей бесплатно. Им необходимо оплатить только проведение газа на своих участках.

Баранов также рассказал об обходах жителей с целью технического обслуживания газового оборудования.

«В этом году уже сделали порядка 350 тысяч обходов наших жителей. К сожалению, почти в половине адресов, куда мы приходим, у нас есть проблема с точки зрения проверки. Где-то газовиков не пускают элементарно для проверки», - рассказал Баранов.

По его словам, в Подмосковье работает порядка 100 организаций, которые выполняют обслуживание газового оборудования.

Как провести газ в Подмосковье по программе социальной газификации>>