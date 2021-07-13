РИАМО - 13 июл. Новым генеральным директором «Мострансавто» назначен Сергей Смирнов. Ранее он занимал должность первого заместителя министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья, сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

Сергей Смирнов приступил к новым обязанностям 10 июля, сменив на посту Владислава Мурашова, руководившего компанией с мая 2017 года.

Смирнов окончил Российский государственный торгово-экономический университет и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

До 2014 занимал руководящие позиции в транспортных компаниях столицы. С 2014 по 2018 год Смирнов был заместителем, а затем начальником управления развития транспортных коммуникаций в московском Дептрансе.

По распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина получил звание советника города 3 класса, с 2020 стал действительным советником области 3 класса.

«Своим главным вектором работы в «Мострансавто» я вижу повышение качества обслуживания. Будем работать в этом направлении, искать пути улучшения сервисов, повышения комфорта пассажиров и работников. Принимать все необходимые меры на благо развития всей региональной транспортной инфраструктуры», — заявил Сергей Смирнов.