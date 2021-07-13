РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 июл. К осени нынешнего года еще 35 тыс. жителей микрорайона Железнодорожный подмосковной Балашихи обеспечат качественной питьевой водой, сообщил глава городского округа Сергей Юров.

Реализация программы «Чистая вода» стала одной из ключевых тем прошедшего 12 июля совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с членами областного правительства и главами муниципалитетов.

«В Балашихе к осени еще 35 тыс. жителей микрорайона Железнодорожный будут обеспечены качественной водой из Восточной системы водоснабжения и Московского водоканала. Сейчас ведутся работы по присоединению 8 насосных станций микрорайона к новым магистральным трубопроводам, а также перекладка 8 км сетей», - написал Юров в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что в целом за последние 3 года в Балашихе было реконструировано 13 водозаборных узлов, на 7 из них установили современные станции обезжелезивания.