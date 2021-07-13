РИАМО - 13 июл. Работы по благоустройству парка на пересечении ул. Советской и ул. К. Маркса в Электростали продолжаются. В настоящее время здесь обустраивают кабельные трассы для наружного освещения и видеонаблюдения, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья.

Создание комфортной зоны отдыха ведется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева благоустройство стартовало в мае 2021 года.

«Планируем обустроить площадь со сценой для проведения мероприятий, установим детские и спортивные площадки, парковую мебель, освещение, видеонаблюдение. Завершить благоустройство планируем осенью», - рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

На территории парка проложат дорожки в 1,2 км, установят новую входную группу, парковые скамейки и урны. Центральную площадь займет торговая галерея, там же появится арт-объект «Мирный атом».

Веранду для проведения сезонных мероприятий возведут вблизи Дворца культуры имени К. Маркса.

Общая площадь благоустроенной зоны составит 3,9 га.

Сейчас на территории парка уже готовят основу для укладки плитки и асфальто-бетонного покрытия, устанавливают опоры освещения.