РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 июл. В городском округе Люберцы начала работу Межведомственная комиссия по приемке образовательных учреждений к новому учебному году, ей предстоит проверить 77 школ и детских садов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«С 12 июля Межведомственная комиссия начала проверку всех аспектов функционирования учреждений округа, в том числе безопасность, соответствие зданий и помещений СанПиН, учебные планы. Работа серьезная и ответственная. Надеюсь, что все учреждения будут приняты без замечаний, а это 77 школ и детских садов, в которые входят более 150 зданий», - сказала начальник управления образованием администрации муниципалитета Виктория Бунтина.

Она добавила, что проверка учреждений образования округа завершится 15 августа.