РИАМО - 13 июл. Московский фонд реновации жилой застройки получил 331 запрос на улучшение жилищных условий от горожан-участников программы реновации, при этом по 253 сделкам договоры уже оформили, сообщает пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

По словам главы департамента Сергея Левкина, москвичи могут улучшить свои жилищные условия не только в момент переселения в равнозначные квартиры, но и в течение 2 лет с даты оформления собственности на квартиру. Купить квартиру в «стартовом» доме можно с гарантированной 10% скидкой.

«Ежегодно наблюдается рост семей, желающих воспользоваться этим правом. Если в 2019 году желание докупить дополнительную квартиру выразили 14 семей, то в прошлом году эта цифра выросла до 139, с начала 2021 года их число достигло 178», — подчеркнул Левкин.

Он объяснил популярность данной опции ее удобством и вариативностью выбора новостроек — возможность распространяется на все «стартовые» дома, возведенные по реновации.

«Это крайне удобно, поскольку предполагает выбор района с учетом личных предпочтений и финансовых возможностей участников программы», — пояснил глава департамента.

Всего с 2018 года правом докупки решили воспользоваться 1235 семей, договоры заключили 1066 семей.