РИАМО - 13 июл. Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки комплексного благоустройства территории, прилегающей к Рижскому вокзалу, там появятся велосипедные парковки и стоянки такси, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Речь идет о территории, прилегающей к МЦД-2 «Нахабино-Подольск», участок от Рижского вокзала до станции «Москва-Товарная».

Предполагается, что на базе Рижского вокзала и существующего остановочного пункта Рижская МЦД-2 появится один из крупнейших ТПУ, который объединит в себе 2 линии столичной подземки (Калужско-Рижскую и Большую кольцевую), а также три линии МЦД (МЦД-2, МЦД-3 и МЦД-4).

Главным элементом проекта станет возведение новой ж/д платформы на станции «Рижская» с конкорсом. Он позволит переходить пассажирам на одноименную станцию Большой кольцевой линии метро.

Также для удобства пассажиров у вокзала появятся пешеходные дорожки - от проспекта Мира до Водопроводного переулка, вдоль проспекта Мира от выхода из подземного пешеходного перехода до съезда с Большого Крестовского путепровода и от станции метро «Рижская» Калужско-Рижской линии до Водопроводного переулка. А еще дорожка появится вдоль съезда с Третьего транспортного кольца на проспект Мира.

Кроме того, в рамках проекта планируют реконструировать прилегающую улично-дорожную сеть и построить дорогу в районе съезда с Большого Крестовского путепровода на Водопроводный переулок.

У входа на вокзал будут организованы велосипедные парковки и стоянки такси. До остановок наземного городского транспорта пассажиры смогут пройти под навесами «сухие ноги», защищающими от дождя и снега.

Территорию вокруг озеленят и благоустроят.