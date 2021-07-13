РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 июл. В подмосковной Балашихе за минувшие сутки выявили 140 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в округе зафиксировано 16 562 инфицированных, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.
Еще 2 550 случаев заболевания коронавирусом выявили в Подмосковье за сутки.
В настоящий момент в Московской области выявлено 347 562 случая инфицирования. Скончались 6 774 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 279 667 человек.
В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.
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Текстовая трансляция
13 ИЮЛЯ
- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:
- За сутки в России зарегистрировали 24 702 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 550 больных. В Москве - 4 991.
- Первые пункты вакцинации для иностранных таксистов и курьеров открыли в Подмосковье. Прививка будет проводиться однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт».
- 11% россиян без прививки от Covid‑19 столкнулись с отказами в приеме на работу. В опросе участвовали 1,6 тыс. россиян старше 18 лет из 394 городов во всех округах России.
- Московские больницы оборудовали стационары интенсивного наблюдения для больных Covid‑19. Такие меры помогут врачам выявить развитие осложнений и возможное ухудшение состояния на ранних стадиях.
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