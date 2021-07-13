РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 июл. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий во вторник проверил выполнение работ по замене лифтового оборудования в доме №14 по улице Новой, сообщает пресс-служба администрации округа.

«В рамках планового ремонта МКД продолжаем замену лифтового оборудования. Сегодня проверил ход работ в доме №14 по улице Новой в Люберцах. Здесь в текущем году установим современный лифт грузоподъемностью 400 кг. Жители 10-этажки его ждут, с 1996 года оборудование не обновлялось. Подрядчик все работы выполнит в срок. На сегодня в городском округе Люберцы уже установили 64 лифта, 17 - в работе, к замене 6 лифтов приступим согласно графику», - отметил Ружицкий.

Он подчеркнул, что всего планируется заменить 87 лифтов в 24 МКД. Работы будут завершены до 1 сентября текущего года.

«Дорогие друзья! Если у вас есть предложения или замечания по данному вопросу, отправляйте на электронную почту: glava@lubreg.ru», - добавил Ружицкий.