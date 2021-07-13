РИАМО - 13 июл. Власти столицы утвердили проект комплексного благоустройства территории у станций Сетунь и Рабочий Поселок первого Московского центрального диаметра (МЦД-1), общая площадь составит 70,5 га. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин.

Реконструкцию обеих станций провели в 2019 г. в рамках подготовки к открытию движения по МЦД-1. Проект благоустройства территорий предусматривает обустройство велодорожки, которая пройдет вдоль улиц Маршала Неделина и Барвихинской.

Для удобства перехода пассажиров через ж/д пути возведут 2 лестничных схода с эстакады Северо-Западной хорды, ведущих к остановкам наземного транспорта. В рамках работ будут благоустроены улица Горбунова и улица Маршала Неделина: проезжую часть там расширят до 4 полос. Вблизи Кунцевского рынка также построят участок проектируемого проезда № 652а.

Рядом с ж/д станциями появятся дополнительные светофоры, а также велопарковки, современные остановки и перехватывающие парковки. От станций до остановок пассажиры смогут пройти под навесами, защищающими от непогоды.

На улице Горбунова появится многоуровневый гаражный комплекс на 500 машино-мест. Кроме того, будет выполнено переустройство инженерных коммуникаций и развитие инфраструктуры. Рабочие проведут строительство 2 трансформаторных подстанций, сетей наружного освещения, теплоснабжения и др.