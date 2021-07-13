РИАМО - 13 июл. На МЦД-2 и Курском направлении Московской железной дороги поезда в сторону области по техническим причинам следуют по другому пути, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Электрички временно не делают остановок на участке от Москворечья до Подольска.

Поезда, направляющиеся в сторону Москвы, следуют без задержек. Пассажиров просят следить за объявлениями, чтобы своевременно корректировать маршрут.

Как уточнили в пресс-службе МЖД, железнодорожники принимают все меры для сокращения времени опоздания электричек. Пассажирам принесли извинения за доставленные неудобства.