РИАМО - 13 июл. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о выделении свыше 2 млрд рублей на обеспечение бесплатным питанием медработников коронавирусных стационаров в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Полноценное трехразовое бесплатное питание медработников Covid-стационаров было организовано в Москве в апреле 2020 года. Средства на питание выделяются из городского бюджета.

Столичные ресторанные сети уже поставили медикам свыше 2,6 млн суточных рационов еды. Сейчас поставки осуществляется в 27 больниц.

Ранее Собянин отметил высочайший профессионализм и мужество столичных медицинских работников, которые более года находятся на передовой борьбы с пандемией коронавируса.

Также мэр Москвы отмечал, что оказание жителям качественной медпомощи и предоставление комфортных условий труда для медиков являются приоритетом для городских властей.

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Текстовая трансляция

13 ИЮЛЯ

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- За сутки в России зарегистрировали 24 702 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 550 больных. В Москве - 4 991.

- Первые пункты вакцинации для иностранных таксистов и курьеров открыли в Подмосковье. Прививка будет проводиться однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт».

- 11% россиян без прививки от Covid‑19 столкнулись с отказами в приеме на работу. В опросе участвовали 1,6 тыс. россиян старше 18 лет из 394 городов во всех округах России.

- Московские больницы оборудовали стационары интенсивного наблюдения для больных Covid‑19. Такие меры помогут врачам выявить развитие осложнений и возможное ухудшение состояния на ранних стадиях.