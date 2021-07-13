РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 июл. Свыше 1,5 тыс скамеек отремонтировали в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Скамейки Красногорска продолжают приводить в порядок. Их вносят в специальную систему для дальнейшего определения объема необходимых работ.

«В ежедневном режиме сотрудники администрации вместе с волонтерами мониторят парки, скверы и дворы. Все обнаруженные дефекты фиксируем в служебной системе контроля и планирования работ. В рамках текущего содержания подрядчик обязан устранить проблему в кратчайшие сроки», - сообщил глава городского округа Алексей Спасский в Instagram-аккаунте.

На сегодняшний день уже оцифровали 2 394 скамейки, из них отремонтировали – 1 558.