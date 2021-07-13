РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 июл. В Балашихе возложили цветы к памятной доске Герою России Ивану Флерову, который в годы Великой Отечественной войны командовал экспериментальной батареей реактивной артиллерии – первыми «Катюшами», передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Торжественный памятный митинг состоялся во вторник у дома №6/4, где Флеров жил вместе с семьей и чье имя теперь носит улица в Балашихе. Депутат Мособлдумы Вячеслав Фомичев, председатель городского совета депутатов Геннадий Попов, координатор акции «Улица в лицах», член молодежного парламента Харитон Руденко, ветераны и волонтеры почтили память Флерова минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске, установленной на фасаде дома.

«Именно в этот день в 1941 году Иван Андреевич Флеров со своей батареей нанес сокрушительный удар из реактивных установок залпового огня БМ-13, именуемых ласковым женским именем Катюша. Это было на западном фронте около Орши. Когда установки стали использоваться в боях советскими войсками, гитлеровцы хотели захватить это оружие, чтобы разобраться в его секретных технологиях и потом использовать против Красной армии», - сказал Фомичев.

Он добавил, что уже в ночь на 7 октября 1941 года вражеская пехота, артиллерия и танки окружили капитана Флерова и его бойцов в поле у деревни Богатырь в Смоленской области. Они помнили приказ командования: даже ценой жизни не допустить захвата «Катюш» врагом. Тогда командир отдал приказ взорвать боевые установки. Сам он уничтожил головную машину и был смертельно ранен. Боевые расчеты выполнили приказ. В живых тогда остались около 40 человек из 160.

По некоторым сведениям, когда «Катюша» все-таки попала в руки фашистов, немцы так и не смогли повторить конструкцию, поэтому у них не появилось достойного конкурента.

«В 1963 году указом президиума Верховного Совета СССР Иван Флеров посмертно был награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. И только 21 июня 1995 года за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, указом президента России капитану Ивану Флерову было посмертно присвоено звание Героя России», - заключил Фомичев.

В ходе мероприятия в рамках акции «Улица в лицах» волонтеры вручили всем его участникам, а также жителям Балашихи открытки с фотографией улицы, названной в честь их героического земляка Ивана Флерова, и его краткой биографией.