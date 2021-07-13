РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 июл. Депутаты Мособлдумы Игорь Коханый и Дмитрий Дениско передали поликлиническим отделениям Люберец четыре медицинские морозильные камеры, сообщает пресс-служба администрации округа.

Все больше людей записываются и приходят делать прививку на созданные для этих целей пункты. Растет и количество поставляемой вакцины, которую очень важно правильно хранить.

«В наших учреждениях здравоохранения появилась необходимость в дополнительных холодильниках. Такие лабораторные камеры были приобретены из моих личных средств и доставлены в поликлинические отделения №№2 и 4 Люберецкой областной больницы. Уважаемые жители! Не игнорируйте возможность сделать прививку от коронавируса и таким образом защитить себя и своих близких!» - сказал Коханый.

По словам Дениско, жители городского округа Люберцы активно стали прививаться от Covid-19.

«Для хранения 30 тысяч новых доз места уже не хватало, поэтому я оперативно приобрел и доставил в поликлиники №№5 и 3 дополнительные морозильные камеры. Дорогие люберчане! Напомню, что в настоящее время прививка – единственный способ обезопаситься от коронавируса! Берегите себя и своих родных, будьте здоровы», - подчеркнул Дениско.

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Текстовая трансляция

13 ИЮЛЯ

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- За сутки в России зарегистрировали 24 702 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 550 больных. В Москве - 4 991.

- Первые пункты вакцинации для иностранных таксистов и курьеров открыли в Подмосковье. Прививка будет проводиться однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт».

- 11% россиян без прививки от Covid‑19 столкнулись с отказами в приеме на работу. В опросе участвовали 1,6 тыс. россиян старше 18 лет из 394 городов во всех округах России.

- Московские больницы оборудовали стационары интенсивного наблюдения для больных Covid‑19. Такие меры помогут врачам выявить развитие осложнений и возможное ухудшение состояния на ранних стадиях.