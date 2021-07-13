РИАМО - 13 июл. Температура воздуха в столице на станции ВДНХ на 12:00 вторника составляет +31,9 градуса, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Во вторник синоптики спрогнозировали жаркую погоду, осадков не ожидается.

Ветер дует западный, со скоростью 1 м/с, это почти штиль. Влажность составляет 30%, атмосферное давление — 750 мм рт. ст.

13 и 14 июля в столице могут быть побиты прежние рекорды по жаре 1936 и 1951 годов.

«Оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномальной жары в регионе продлили по 15 июля.

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