РИАМО - 13 июл. Специалисты Роспотребнадзора подтвердили вероятность заражения сразу двумя разными штаммами коронавирусной инфекции, сообщает Nation News.

Такой случай уже есть, его зафиксировали у пожилой жительницы России, сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Заражение сразу несколькими мутациями Covid-19 может привести к тяжелому протеканию болезни. Но чаще это выражается в ее продолжительности.

Наиболее подвержены риску заболеть двумя штаммами люди старше 60 лет и те, у кого низкий иммунитет.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

13 ИЮЛЯ

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- За сутки в России зарегистрировали 24 702 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 550 больных. В Москве - 4 991.

- Первые пункты вакцинации для иностранных таксистов и курьеров открыли в Подмосковье. Прививка будет проводиться однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт».

- 11% россиян без прививки от Covid‑19 столкнулись с отказами в приеме на работу. В опросе участвовали 1,6 тыс. россиян старше 18 лет из 394 городов во всех округах России.

- Московские больницы оборудовали стационары интенсивного наблюдения для больных Covid‑19. Такие меры помогут врачам выявить развитие осложнений и возможное ухудшение состояния на ранних стадиях.