РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 июл. Погорельцам из поселка Светлые горы в подмосковном Красногорске предложили временное жилье из маневренного фонда, сообщил глава горокруга Алексей Спасский.

Спасский провел прием жителей Отрадненской территории 12 июля.

«Погорельцам из поселка Светлые горы предложили вариант предоставления временного жилья из маневренного фонда. В течение следующего года 5 семей обеспечим постоянным жильем», - написал Спасский на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

С жителями ЖК «Пятницкие кварталы» обсудили вопрос, касающийся социальных объектов. Микрорайон достраивали за обанкротившимся застройщиком «Урбан Групп».

«Берем паузу на проработку с нашим стройблоком, вернемся с решением. А на следующей неделе встретимся в ЖК по теме благоустройства и ремонта дорог», - добавил Спасский.

Также глава округа встретился с активом ЖК «Аристово-Митино».

«Как и договаривались в мае, мы инициировали процедуру признания бесхозяйным земельного участка под ВЗУ, после чего сможем поставить объект на учет», - пояснил Спасский.

Он отметил, что все замечания и обращения взяли в работу, все они находятся на его личном контроле.

Личный прием Спасский проводит каждый понедельник. Записаться можно по телефонам: 8(495)562-34-77, 8(495)562-81-23.