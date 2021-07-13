РИАМО - 13 июл. Полиция в Мытищах возбудила уголовное дело по факту драки между пассажирами в рейсовом автобусе, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Подмосковью.

«Отделом дознания МУ МВД России «Мытищинское» по факту драки, произошедшей в рейсовом автобусе в г.о. Мытищи, возбуждено уголовное дело по ст. 213 «Хулиганство» УК РФ», - сказала начальник пресс-службы областного главка МВД России Татьяна Петрова.

Личности подозреваемых в настоящий момент устанавливаются.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором несколько мужчин в салоне автобуса начинают драку после словесного конфликта. Предварительно, конфликт произошел из-за девушки, к которой начал приставать один из пассажиров.