РИАМО - 13 июл. Представители Всемирной организации здравоохранения призвали людей, вакцинирующихся от коронавирусной инфекции, не смешивать разные типы двухдозных вакцин, сообщает Nation News.

Речь идет о ревакцинации, когда граждане ставят третью прививку от коронавируса другим препаратом.

Главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан во время онлайн-брифинга назвала опасной тенденцией смешивание различный препаратов. Она призвала людей выбрать одну вакцину.

Специалисты призывают ставить прививки от коронавируса, чтобы сохранить здоровье граждан и победить пандемию.

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Текстовая трансляция

13 ИЮЛЯ

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- За сутки в России зарегистрировали 24 702 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 550 больных. В Москве - 4 991.

- Первые пункты вакцинации для иностранных таксистов и курьеров открыли в Подмосковье. Прививка будет проводиться однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт».

- 11% россиян без прививки от Covid‑19 столкнулись с отказами в приеме на работу. В опросе участвовали 1,6 тыс. россиян старше 18 лет из 394 городов во всех округах России.

- Московские больницы оборудовали стационары интенсивного наблюдения для больных Covid‑19. Такие меры помогут врачам выявить развитие осложнений и возможное ухудшение состояния на ранних стадиях.