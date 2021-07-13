РИАМО - 13 июл. Раздача воды из-за жаркой погоды продолжится на столичных вокзалах и станциях ЦППК до 16 июля, сообщили РИАМО в пресс-служба АО «Центральная ППК».

Воду раздают на Ярославском, Савеловском, Курском, Киевском, Казанском, Белорусском и Павелецком вокзалах столицы.

А еще на станциях: Мытищи, Домодедово, Выхино, Подольск, Железнодорожная, Лобня, Тушинская, Одинцово, Пушкино, Раменское, Нижегородская.

Москве 13 и 14 июля в разгар дня воздух прогреется до плюс 31-34 градусов, могут быть побиты прежние рекорды 1936 и 1951 годов.

В Москве и области до утра 15 июля продлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномальной жары.