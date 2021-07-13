РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 июл. Комитет по строительству и архитектуре администрации Подольска проработал концепцию прохождения нового пешеходно-велосипедного маршрута, который будет идти от железнодорожной станции до микрорайона Кузнечики, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Маршрут будет проходить от Екатерининского сквера, идти по улице Барамзиной, через парк Талалихина, Художественную набережную, по улице Федорова, затем вдоль берега реки Пахры, по улице Генерал-Губернатора Закревского, Беляевскому пляжу, Красногвардейскому бульвару, улицам 43-й Армии, Академика Доллежаля, бульвару 65-летия Победы, Генерала Смирнова и до аллеи Героев. Протяженность маршрута - 9,3 км.

При проработке концепции в рамках предпроектных работ председатель комитета Сергей Цаплинский исследовал земельные участки возможного прохождения маршрута, где часть территории попадает в охранную зону культурного наследия федерального значения, а также частные землевладения. По поручению главы округа Николая Пестова вопрос прохождения велосипедного маршрута будет вынесен на рассмотрение архитектурно-художественного совета и на общественные обсуждения.