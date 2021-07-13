РИАМО - 13 июл. На территории Подмосковья за прошедшие сутки выявили 2550 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Наибольшее число заболевших зафиксировано в Мытищах (213), Одинцове (210) и Солнечногорске (180), сообщает региональный оперштаб по ситуации с Covid-19.

140 случаев заражения зарегистрировали в Балашихе, 135 – в Красногорске, 122 – в Раменском округе, 118 – в Чехове, 100 – в Королеве.

В Домодедове выявили 93 заболевших, в Люберцах – 92, в Химках – 89, в Дмитрове – 80, в Орехово-Зуевском округе – 65, в Ступине – 64, в Подольске – 62, в Сергиевом Посаде – 52, в Ленинском округе – 48, в Истре – 46, в Клину – 43.

37 случаев зафиксировано в Ивантеевке, 36 – в Краснознаменске, по 34 – в Кашире и Шатуре, 32 – в Луховицах, 31 – в Воскресенске, 30 – в Богородском округе, 27 – в Егорьевске, 26 – в Щелкове, 25 – в Можайске, 23 – в Долгопрудном.

По 22 заболевших выявили в Электростали, Серпухове и Зарайске, 17 – во Фрязине, по 15 – в Жуковском и Котельниках, по 14 – в Бронницах и Лобне, 13 – в Протвине.

По 11 случаев – в Волоколамске, Реутове и Рузском округе, 10 – в Пушкине, 9 – в Электрогорске, 8 – в Павловском Посаде, 7 – в Озерах, по 6 – в Пущине, Лосино-Петровском, Шаховской и Черноголовке.

5 заболевших коронавирусной инфекцией зарегистрировали в Наро-Фоминске, по 3 – в Коломне и Талдоме, по 2 – Лыткарине, Дзержинском и Дубне, 1 случай – в Серебряных Прудах.

Ни одного случая заражения не выявлено во Власихе, Звездном городке, Красноармейске, Лотошине, Молодежном и Рошале.

На данный момент в Подмосковье всего зарегистрировано 347 562 заболевших Covid-19. За пандемию умерли 6774 человека, 279 667 – выздоровели и выписались.

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Текстовая трансляция

13 ИЮЛЯ

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- За сутки в России зарегистрировали 24 702 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 550 больных. В Москве - 4 991.

- Первые пункты вакцинации для иностранных таксистов и курьеров открыли в Подмосковье. Прививка будет проводиться однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт».

- 11% россиян без прививки от Covid‑19 столкнулись с отказами в приеме на работу. В опросе участвовали 1,6 тыс. россиян старше 18 лет из 394 городов во всех округах России.

- Московские больницы оборудовали стационары интенсивного наблюдения для больных Covid‑19. Такие меры помогут врачам выявить развитие осложнений и возможное ухудшение состояния на ранних стадиях.