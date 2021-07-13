РИАМО - 13 июл. В текущем году оборудуют 10 детских площадок для разных возрастов от улицы Мусоргского до проезда Дежнева и вдоль Юрловского проезда – от проезда Дежнева до улицы Молодцова, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Детские площадки будут оборудованы горками, тарзанками, пружинными качалками, скалодромом. А еще качели и карусели для ребят с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Все предметы детских площадок выполнят из экологически чистых пород дерева – дуба и горной лиственницы. Эта древесина устойчива к любым изменениям погоды и выдерживает высокие нагрузки.

В рамках реализации проекта «Парк Яуза» на северо-востоке столицы создается единая зеленая зона протяженностью более 16 км – от МКАД до Ростокинского акведука с выходами в парк «Лосиный остров» и на ВДНХ.