РИАМО - 13 июл. За последние сутки коронавирус в столице победили еще 7290 пациентов, с начала пандемии число выздоровевших составило 1 242 987 человек, сообщает московский оперштаб.

Также за сутки в больницы Москвы отправлены 1602 человека с подтвержденным коронавирусом. На ИВЛ в больницах находятся 595 человек.

За минувшие сутки в столице выявлен 4991 случай заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в городе зарегистрировано 1 439 632 случая заболевания.

В столице идет кампания по вакцинации населения. Сделать прививку можно в одном из центров вакцинации на базе поликлиник, павильоне «Здоровая Москва» или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах, например, в ТЦ.

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Текстовая трансляция

13 ИЮЛЯ

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- За сутки в России зарегистрировали 24 702 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 550 больных. В Москве - 4 991.

- Первые пункты вакцинации для иностранных таксистов и курьеров открыли в Подмосковье. Прививка будет проводиться однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт».

- 11% россиян без прививки от Covid‑19 столкнулись с отказами в приеме на работу. В опросе участвовали 1,6 тыс. россиян старше 18 лет из 394 городов во всех округах России.

- Московские больницы оборудовали стационары интенсивного наблюдения для больных Covid‑19. Такие меры помогут врачам выявить развитие осложнений и возможное ухудшение состояния на ранних стадиях.