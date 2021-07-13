РИАМО - 13 июл. В Подмосковье за прошедшие сутки зарегистрировали 2 550 случаев заболевания коронавирусом, общее число случаев в регионе достигло 347 562, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

За пандемию в регионе скончались 6 774 человека, из них 23 — за минувшие сутки.

На сегодняшний день первым компонентом вакцины от коронавируса в Московской области привились больше 2 млн человек, полностью — почти 1,2 млн. Ежедневно в регионе делают свыше 50 тыс. прививок от Covid-19.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о том, что Подмосковье демонстрирует высокие темпы вакцинации от коронавируса.

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Текстовая трансляция

13 ИЮЛЯ

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- За сутки в России зарегистрировали 24 702 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 550 больных. В Москве - 4 991.

- Первые пункты вакцинации для иностранных таксистов и курьеров открыли в Подмосковье. Прививка будет проводиться однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт».

- 11% россиян без прививки от Covid‑19 столкнулись с отказами в приеме на работу. В опросе участвовали 1,6 тыс. россиян старше 18 лет из 394 городов во всех округах России.

- Московские больницы оборудовали стационары интенсивного наблюдения для больных Covid‑19. Такие меры помогут врачам выявить развитие осложнений и возможное ухудшение состояния на ранних стадиях.