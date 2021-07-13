РИАМО - 13 июл. В столице за минувшие сутки скончались 103 человека с пневмонией и подтвержденным коронавирусом, общее число умерших в Москве достигло 23 858, сообщает столичный оперштаб.

За сутки в Москве выявлен 4991 новый случай Covid-19, госпитализированы 1602 человека. Также выздоровели 7290 пациентов.

Всего с начала пандемии в городе зарегистрировано 1 439 632 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

В Москве созданы широчайшие возможности по вакцинации от коронавируса. Сделать прививки от коронавируса можно в более 300 прививочных центрах.

119 пунктов вакцинации работает на базе городских поликлиник. Без записи сделать прививку можно также в 45 павильонах «Здоровая Москва».

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Текстовая трансляция

13 ИЮЛЯ

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- За сутки в России зарегистрировали 24 702 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 550 больных. В Москве - 4 991.

- Первые пункты вакцинации для иностранных таксистов и курьеров открыли в Подмосковье. Прививка будет проводиться однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт».

- 11% россиян без прививки от Covid‑19 столкнулись с отказами в приеме на работу. В опросе участвовали 1,6 тыс. россиян старше 18 лет из 394 городов во всех округах России.

- Московские больницы оборудовали стационары интенсивного наблюдения для больных Covid‑19. Такие меры помогут врачам выявить развитие осложнений и возможное ухудшение состояния на ранних стадиях.