РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 июл. Вандалы изрисовали элементы на новой детской площадке в микрорайоне Климовск Подольска, сообщил депутат округа Олег Паскарь на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Паскарь совместно с замначальника теруправления «Климовск» Романом Ермаковым, специалистами управления и представителем подрядчика осмотрели детскую площадку, установленную по губернаторской программе во дворе дома №1 на улице Советская.

«Очень грустно становится от того, что на только что установленной площадке уже разрисованы маркером элементы, на карусели кто-то расплавил пластик. Дети не задумываются, что надо это беречь, а родители, наверное, не объясняют, что такое хорошо, а что такое плохо. Хочется больше осознанности от жителей», - написал Паскарь.

В ходе осмотра выявили ряд нарушений, которые подрядчик обещал устранить.