РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 13 июл. Пожарные ликвидировали возгорание в садовом доме в деревне Богослово городского округа Щелково, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

12 июля в 21:28 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в садовом доме в деревне Богослово. Пожар был ликвидирован в 22:36. Пострадавших нет. Для ликвидации чрезвычайной ситуации были привлечены 3 единицы техники и 10 человек.

В случае чрезвычайной ситуации необходимо обращаться в Главное управление МЧС России по Московской области по телефону доверия: 8(498)505-41-70, а также по телефону спасения - 01, с мобильного - 101.