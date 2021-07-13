РИАМО - 13 июл. Полицейские задержали 35-летнего приезжего мужчину, пытавшегося сбыть запрещенные вещества в Аптекарском переулке в Басманном районе столицы. Об этом сообщает пресс-служба УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве.

У злоумышленника при себе были 3 пакета с порошкообразным веществом. Согласно данным исследования, в одном из них было около 20 г мефедрона.

Во время обыска в жилье задержанного на Бауманской улице полиция нашла и изъяла три пакета из полимерного материала. Их общая масса составила 4,7 кг.

В одном из пакетов находилось 1,7 кг амфетамина. В другом – порядка 2 кг мефедрона. Остальные материалы установит экспертиза.

Следователи возбудили уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы от 15 до 20 лет, либо пожизненный срок.