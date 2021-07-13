РИАМО - 13 июл. За минувшие сутки в столице выявили 4 991 случай заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в городе зарегистрировано 1 439 632 случая заболевания, сообщает московский оперштаб.

В городе идет масштабная вакцинация населения против Covid-19. Сделать прививку можно в городских поликлиниках, в павильонах «Здоровая Москва», а также в мобильных пунктах на территории торговых центров и офисов госуслуг «Мои документы». Вакцинация бесплатная.

Ранее первый замглавы аппарата мэра и правительства столицы, глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил, что банкеты, свадьбы и юбилеи в столице можно проводить только в тех заведениях, где организован вход гостей по QR-кодам.

С 28 июня столичные кафе и рестораны могут пускать посетителей в залы только по QR-кодам. Их выдают привитым от Covid-19 гражданам, тем, кто переболел не более полугода назад, а также людям с отрицательным ПЦР-тестом.

За последние сутки в России выявлено 24 702 новых случая коронавируса в 85 регионах. Всего на сегодняшний день в стране выявили 5 833 175 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период выздоровели 5 236 214 человек, скончались 144 492 пациента.

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Текстовая трансляция

13 ИЮЛЯ

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- За сутки в России зарегистрировали 24 702 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 550 больных. В Москве - 4 991.

- Первые пункты вакцинации для иностранных таксистов и курьеров открыли в Подмосковье. Прививка будет проводиться однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт».

- 11% россиян без прививки от Covid‑19 столкнулись с отказами в приеме на работу. В опросе участвовали 1,6 тыс. россиян старше 18 лет из 394 городов во всех округах России.

- Московские больницы оборудовали стационары интенсивного наблюдения для больных Covid‑19. Такие меры помогут врачам выявить развитие осложнений и возможное ухудшение состояния на ранних стадиях.