РИАМО - 13 июл. Рабочие приступили к новому этапу развития бывшей промышленной территории «Октябрьское поле», которая расположена на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Выдано разрешение на возведение новых объектов крупного жилого района на месте бывшей промзоны «Октябрьское поле». Проект предусматривает возведение четырех корпусов на 912 квартир и встроенного детского сада для 100 воспитанников. Дома будут объединены общим подземным паркингом, дворовую территорию благоустроят и сделают свободной от автомобильного движения», – сказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Как отметила Татьяна Тихонова, генеральный директор компании «РГ-Девелопмент», которая осуществляет комплексную застройку «Октябрьского поля», работы планируют завершить в третьем квартале 2023 года. Общая площадь составляет свыше 79 тыс. кв. м.

«Строительство будет вестись в рамках первого в России договора КРТ, завершить работы мы планируем в III квартале 2023 года. Наша задача – не просто построить дом, в котором будет приятно жить, а обеспечить комфорт и удобство для будущих жильцов», – отметила Тихонова.

Она уточнила, что шаговая доступность всех основных социально-бытовых объектов – это базовый принцип проектов компании, которому она верны уже много лет и за который ее ценят коллеги-эксперты и жители комплексов.

Компания «РГ-Девелопмент» осуществляет редевелопмент бывшей промышленной территории «Октябрьское поле» с 2015 года и уже завершила строительство 6 корпусов и 2 детских садов.

В настоящий момент в рамках КРТ на территории возводят школу для 800 учащихся, жилой дом с пристроенной поликлиникой и стоматологией на 150 посещений в смену. Для создания комфортной городской среды с инфраструктурой для жизни, работы и отдыха летом 2020 года инвестор и власти Москвы заключили договор о комплексном развитии территории. По договору срок реализации проекта рассчитан на пять лет, но инвестор планирует завершить строительство всех запланированных объектов гораздо раньше – до конца 2024 года.

Новая жизнь «Октябрьского поля»: что появится на территории промзоны>>