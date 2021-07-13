РИАМО - 13 июл. В столице с 14 по 16 июля сохранится аномальная жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы до плюс 31-33 градусов, горожанам следует соблюдать меры безопасности, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

В частности, рекомендуется носить светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка), головной убор и пить больше воды. При тепловом ударе лучше перейти в тень и выпить воды, чтобы охладить тело.

При экстренных ситуациях нужно звонить по телефону 101 или 112.

В Москве 13 и 14 июля в разгар дня воздух прогреется до плюс 31-34 градусов, могут быть побиты прежние рекорды 1936 и 1951 годов.

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