РИАМО - 13 июл. Температура воздуха на метеостанции ВДНХ, по данным на 10:00 вторника, достигла +30,4 градуса, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В столице 13 и 14 июля в разгар дня воздух прогреется до плюс 31-34 градусов. Могут быть побиты прежние рекорды по жаре 1936 и 1951 годов.

Синоптики прогнозируют знойную и сухую погоду в ближайшие дни.

В Москве и Подмосковье до утра 15 июля также продлили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномальной жары.

Горожанам рекомендуют пить больше воды, а также носить легкую одежду и головные уборы. Нельзя находится под прямыми лучами солнца, это может обернуться тепловым ударом.

Узнайте, где искупаться и позагорать летом в Москве>>