РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 июл. Жители городского округа Люберцы могут получить почти 150 тысяч рублей на открытие своего бизнеса, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Центр занятости городского округа Люберцы выдает субсидии на открытие бизнеса. Ее размер составляет 145,5 тысяч рублей», - сказал заместитель главы администрации муниципалитета Андрей Сыров.

Он пояснил, что для этого необходимо встать на учет в Центр занятости и получить статус безработного, после чего подготовить и обосновать бизнес-план. В случае его одобрения специальной комиссией нужно заключить договор на перечисление субсидии и зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя.